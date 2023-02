Der Fasching geht mit dem heutigen Tag in sein großes Finale, auch in einer der Hochburgen des Bezirks, dem Ausseerland. Gemäß der Tradition haben in Bad Aussee am Nachmittag die Flinserl ihren Auftritt. Doch schon Stunden bevor es dazu kommt, treten die Arbeitertrommelweiber auf den Plan. Um 8 Uhr früh haben sie sich auf den Weg durch die Stadt gemacht - gehüllt in weiße Nachtgewänder und mit Schlafhauben auf den Häuptern, ausgestattet mit diversen Instrumenten und, wie der Name schon sagt, Trommeln.