Dass der Rewe-Konzern erwägt, die Billa-Filiale in der Brucker Innenstadt dicht zu machen, hat dieser Tage Wellen geschlagen. Die Innenstädte und Dorfzentren in den steirischen Regionen scheinen unaufhaltsam auszudünnen, in einst von Familienbetrieben geprägten Geschäftsstraßen beherrschen heute vielfach heruntergelassene Rollbalken und verklebte Schaufenster das Bild.