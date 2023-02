12 Uhr: Skibetrieb auf der Planai ist angelaufen

Endlich kann es losgehen: Auf der Planai haben sich bereits die ersten "Schneehungrigen" eingefunden, um den Skitag noch in vollen Zügen genießen zu können.

Auf los geht's los - auch auf der Planai © Markus Zeiringer/Team Planai

11.50 Uhr: Planneralmstraße bleibt bis morgen gesperrt

Keine guten Nachrichten für Urlauber, die zum Start der Ferienwoche heute ins Skigebiet Planneralm anreisen wollten. Die Lawinenwarnkommission hat, wie angekündigt, die Lage entlang der Planneralmstraße erneut geprüft. Die Experten sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Lawinengefahr im Vergleich zu gestern sogar weiter angestiegen ist. Zumindest bis morgen vormittag bleibt die Straße geschlossen.

Nicht nur für die Zufahrt zur Planneralm gilt: Die Wettersituation entspannt sich, die Lawinengefahr bleibt jedoch groß. Die Bergrettung rät Wintersportlern auf gesicherten Pisten zu bleiben.

11.45 Uhr: Stromausfälle nicht nur in der Obersteiermark

Viel Arbeit hält dieses Wochenende für die Monteure der Energie Steiermark bereit. Aufgrund der großen Neuschneemengen und starker Windböen kommt zu großräumigen Stromausfällen, Leitungen müssen repariert werden. Um 11.30 Uhr waren in der Steiermark 171 Trafostationen ausgefallen. Betroffen war nicht nur das Ennstal mit dem Gebiet südlich von Öblarn. Ausfälle werden derzeit auch nördlich von Köflach, nördlich von Deutschlandsberg, im Raum Leibnitz, südlich von Gleisdorf und Feldbach, sowie weiterhin aus dem Raum Bruck/Mur gemeldet.

11.30 Uhr: Auch in Wildalpen Entspannung

"Es schaut schon besser aus als gestern", sagt Florian Kain, Mitglied der Lawinenwarnkommission Wildalpen. 70 Personen sind in Hinterwildalpen von der Aussenwelt abgeschnitten (wir berichteten). Momentan räume man die Straßen, um sie später freigeben zu können, damit die eingeschlossenen Personen wieder ausreisen können.

11 Uhr: Planai: Skibetrieb startet

Auf der Planai beginne man laut Geschäftsführer Georg Bliem zurzeit gerade mit dem Einhängen der Gondeln bei Planai West und Hauptseilbahn und sei "hoffnungsfroh, mit 11.30 Uhr auch mit dem Skibetrieb starten zu können. Planai Mitterhaus und Planai Sonneck sind bereits in Betrieb." Auch auf der Hochwurzen sind alle Anlagen geöffnet, ebenso am Galsterberg.

Auch aus Radmer im Bezirk Leoben gibt es Erfreuliches zu berichten: Die L127 bleibt weiter geöffnet, die örtliche Lawinenkommission beobachtet die Situation.

10.45 Uhr: Schöckl-Seilbahn gesperrt, Tierwelt Herberstein bleibt zu

Nicht nur in der Obersteiermark machen sich die angekündigten Stürme deutlich bemerkbar. Am Hausberg der Grazer, dem Schöckl, blieb am Vormittag die Seilbahn geschlossen. Am Berg zeigten sich zwar Sonne und blauer Himmel, es wurden aber Sturmböen von über 70 km/h registriert. Am Nachmittag soll sich die Wetterlage entspannen, ob die Bahn dann ihren Betrieb wieder aufnehmen kann, ist noch offen. Auch Besuchern der Tierwelt Herberstein macht das Wetter heute einen Strich durch die Rechnung. Die Tierwelt bleibt geschlossen, auch die für heute geplante Mondscheinführung findet nicht statt.

Sonne - aber auch starke Windböen am Schöckl. Die Seilbahn war am Vormittag nicht in Betrieb © bergfex.at

10.30 Uhr: Busfahrt trotz widriger Bedingungen

Die Planai-Skibusflotte lässt sich von der Witterung nicht abbringen und ist auch bei Sturm und Schnee zu den aktuell geöffneten Seilbahnstationen Hochwurzen oder Hauser Kaibling unterwegs.

Unterwegs bei Sturm und Schnee - die Planai Skibusflotte © Martin Huber

10.15 Uhr: Planneralmstraße nach wie vor gesperrt

Keine Entwarnung gibt es entlang der Planneralmstraße. Laut Lawinenwarnkommission wurde die Lawinengefahr dort über Nacht nicht geringer. Die Lage wird im Lauf des Vormittags neu beurteilt, bis 14 Uhr soll die Straße auf die Planneralm auf jeden Fall gesperrt bleiben. Ein Blick auf das Wetter (Stand 10 Uhr) zeigt: Ein Traumtag im Skigebiet kündigt sich da ohnehin nicht an. Es ist bedeckt und nebelig.

Grau in Grau präsentierte sich die Planneralm am Vormittag © www.bergfex.at

10 Uhr: Feuerwehren und Bergedienste gefordert

Alle Hände voll zu tun dürften auch die Feuerwehren und Bergedienste der Obersteiermark haben: Um 13 Uhr am 3. Feber musste ein Kühl-Lkw in Perchau am Sattel geborgen und für die Dauer der Bergearbeiten der Verkehr wechselseitig angehalten werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Ein Lkw musste auf der Perchau geborgen werden © bergedienst.at

Bedingt durch den andauernden Schneesturm waren die Einsatzkräfte im Bezirk Liezen auch an diesem Tag bereits bei diversen Schadensstellen im Einsatz. Neben dem Entfernen umgestürzter Bäume von Verkehrswegen, wie etwa um 3.19 Uhr am Gritschenberg, Gemeinde Niederöblarn und um 5.59 Uhr in Mitterberg auf der Lauf der L 728 ereignete sich gegen 7 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Ennstalbundesstraße: Auf der Umfahrung von Gröbming kam ein Klein-Lkw von der Fahrbahn ab und touchierte im Straßengraben einen Kanalschacht. Für die Fahrzeugbergung durch Feuerwehr und Abschleppunternehmen musste die B320 zeitweise komplett gesperrt werden.

In Niederöblarn wurde die Feuerwehr durch die Bereichswarnzentrale zu abgedeckten Dächern in der Sportsarea alarmiert: Bei zwei Gebäuden wurden teilweise die Dächer samt PV-Anlage, aber auch großflächige, vorgehängte Fassadenteile vom Sturm weggerissen. Insgesamt war laut Einsatzleitung eine Fläche von etwa 300 Quadratmetern betroffen. Die Einsatzkräfte sicherten die Schadensstellen ab, trugen das Material zusammen und wiesen Hotelgäste an, ihre Fahrzeuge im gesicherten Bereich abzustellen. Lässt der Starkwind nach, werden die abgedeckten Dächer mittels Plane gesichert.

Ein Klein-Lkw kam von der Fahrbahn ab und touchierte im Straßengraben einen Kanalschacht © BFV Liezen / Schlüßlmayr

9.45 Uhr: Hochwurzen und Rohrmoos öffnen um 10.30 Uhr

Auch bei den Skiliften scheint sich die Lage zu erholen: Ab 10.30 Uhr sind die Hochwurzen und Rohrmoos wieder geöffnet. In der Planai erwartet man sich ab Mittag weitere Öffnungen.

9.30 Uhr: Ramsau: "Große Gefahr scheint gebannt"

In Ramsau am Dachstein herrscht seit gestern Alarmbereitschaft - nach den starken Schneefällen ist die Gefahr eines Lawinenabgangs in den Ramsauer Ortskern, wie 2019, groß (wir berichteten). Der Ramsauer Bürgermeister Ernst Fischbacher gibt heute Entwarnung: "Die große Gefahr scheint gebannt zu sein. Wir beobachten die Schneeverfrachtungen genau - die Temperaturen sprechen auch nicht von großer Lawinengefahr." Für heute behalte man die gesetzten Maßnahmen bei: Der Ramsauer Dorfplatz bleibt gesperrt, die beiden Gebäude oberhalb des Ortszentrums rund um ein geschlossenes Gasthaus bleiben evakuiert. Der Gastbetrieb, der sich in Schildlehen befindet, könne voraussichtlich erst am kommenden Donnerstag wieder aufsperren.

9.05 Uhr: Auch am Präbichl heute kein Skibetrieb

Nicht nur im Ennstal sorgt der Wind dafür, dass Schifahrer heute zuhause bleiben oder wieder umkehren müssen. Auch am Präbichl gibt es heute keinen Liftbetrieb. Der Wind ist einfach zu stark, ein sicherer Betrieb unter diesen Wetterbedingungen nicht möglich, wie die Präbichl Bergbahnen bekannt gaben.

9 Uhr: Alle Lifte stehen still - Planai, Hochwurzen und Galsterberg gesperrt

"Wir rotieren gewaltig", sagt Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai. Laut Bliem sind folgende Lifte zur Gänze gesperrt: Planai, Hochwurzen und Galsterberg. Beim Hauser-Kaibling sind lediglich die Pisten im vorderen Bereich der Lifte geöffnet. Auch die Reiteralm-Lifte sind laut Website gesperrt. Bliem zufolge könne man erst gegen Mittag mit Öffnungen rechnen.

8 Uhr: L704 Sölkpassstraße ab heute Mittag gesperrt, weitere Straßensperren im Grenzbereich Liezen und Oberösterreich

Im Bereich der Gemeinde Sölk wird mit heute 13 Uhr beginnend die L704 Sölkpassstraße gesperrt, die Dauer der Sperre ist laut des Sölker Bürgermeisters Werner Schwab noch offen und wird morgen, 5. Februar, festgelegt. "Wir haben mit Sturmböen ab 1200 Metern mit extremen Windgeschwindigkeiten und befürchten Windverfrachtungen, der Wind verträgt die Schneemassen", so Schwab.

Wegen Lawinengefahr ebenso gesperrt ist die B24 über Greith-Rotmos, die B138 zwischen Liezen und der Grenze Oberösterreich, die L725 bei Ramsau am Dachstein, die L550 über den Hengstpass und in Schladming die Gemeindestraße im Obertal ab Bärnhofer und im Untertal ab Gasthof Tetter.

Bei der Lawinenkommission beobachtet man die Situation auch in Stainach genau: Seit dem Eintreten der Starkschnee-Ereignisse wurden heute Morgen bereits erste Maßnahmen gesetzt, berichtet Roland Raninger, Bürgermeister von Stainach-Pürgg und Obmann der Lawinenkommission: zwei Straßen-Teilbereiche wurden gesperrt, die in die Klachau führen. Die Gesäuse-Straße war seit gestern Abend gesperrt und ist seit heute um 7 Uhr wieder geöffnet.

7.30 Uhr: Sturm fegt über die Berge

Wie von den Meteorologen angekündigt hat der Wind aufgefrischt. In Kombination mit den starken Schneefällen der letzten Tage verschärft das die Lawinensituation weiter. Bei der Messtation Dachstein-Hunerkogel wurden um 7 Uhr früh Windspitzen mit 126 km/h gemessen. Bei der Messstation Mariazell/St. Sebatian waren es 96 km/h, am Präbichl 82 km/h. Der stürmische Nordwestwind bringt Abkühlung, er sollte laut Meteorologen gegen Nachmittag abkühlen.

Rückblick auf den Freitag

Der kräftige Schneefall hielt die Einsatzkräfte auch am Freitag weiter auf Trab. Wichtige Verkehrsverbindungen wie der Pyhrnpass (B 138 ab Liezen) und die Gesäusestraße sind wegen Lawinengefahr gesperrt. Auch die Straße auf die Planneralm musste aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. In der Gemeinde Wildalpen sind weiterhin rund 70 Personen von der Umwelt abgeschlossen. Bis zu 1000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. In den Nachtstunden könnte der Sturm zusehends Probleme bereiten. Spitzen mit weit über 100 km/h werden erwartet, auch im südlichen Flachland wird es stürmisch.

Im Koralmgebiet wurde ein Skitourengeher vermisst. Eine groß angelegte Suchaktion war zum Glück erfolgreich, der 55-Jährige konnte unterkühlt aber lebend gefunden werden. Glück (und Ausrüstung) hatte noch dazu ein Reiteralm-Mitarbeiter, der von einer Lawine verschüttet worden ist.

Aktuelle Lawinenwarnung am Freitagmorgen © Lawinenwarndienst Steiermark

