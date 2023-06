Mit der Diktiergerät-App am Smartphone, Block und Kugelschreiber im Rucksack und einem breiten Lächeln im Gesicht haben sich die Schülerinnen und Schüler aus der gesamten Steiermark in den vergangenen Monaten aufgemacht, um Geschichten zu erzählen. Sie waren Teil des Kleine-Zeitung-Projektes "Schüler machen Zeitung" und haben die Möglichkeit gehabt, in die Welt des Journalismus einzutauchen.

Sie allesamt haben den Versuch unternommen, dem Bild vom rasenden Reporter und der stets neugierigen Person aus dem Zeitungshaus gerecht zu werden. Um sich ein besseres Bild vom Dasein in der Medienbranche machen zu können, haben sich die Schülerinnen und Schüler der 18 teilnehmenden Schulen mit ihren Themen auseinandergesetzt, recherchiert, interviewt, geschrieben und Bilder der Interviewpartner gemacht. Unter dem Motto "Was will die Jugend?" wurden erzählenswerte Geschichten gesucht und aufbereitet. Schlussendlich wurde jeweils eine Doppelseite der Printausgabe der Kleinen Zeitung befüllt, aber auch unterschiedliche digitale Inhalte auf die Homepage gestellt.

Zum Abschluss des Projektes sucht die Kleine Zeitung jetzt das "beliebteste Redaktionsteam der Steiermark 2023". Abgestimmt werden kann online ab Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, um Mitternacht. Die Jugendlichen hoffen dabei auf zahlreiche Stimmen, schließlich gibt es 300 Euro für die Klassenkassa zu gewinnen. Ihren persönlichen Favoriten unterstützen, können Sie unter www.kleinezeitung.at/schule.

Hier können Sie abstimmen:

Eine Übersicht der erschienenen Beiträge der Jugendlichen:

Die SchülerInnen der HTL Kapfenberg beleuchteten das Thema "Wenn Frauen die HTL erobern".

Hinter die Kulissen der Fachschulen lassen die Jungredakteure des ABZ Hafendorf blicken.

Die Nachwuchsreporter der FS Feistritz recherchierten, wie sich die sozialen Medien mit der Landwirtschaft verbinden lassen.

Über Jugendkriminalität berichteten die SchülerInnen des BG/BRG Lichtenfels und führten dabei ein Interview mit Richter Andreas Rom.

"Wie attraktiv ist die Hartberger Innenstadt eigentlich für Jugendliche?" Die Jungjournalisten des BORG Hartbergs recherchierten und interviewten dazu auch Bürgermeister Marcus Martschitsch.

Die SchülerInnen des BORG Murau nahmen den Spitzensport und den Weg zum Profisportler genauer unter die Lupe.

"Modernes Arbeiten mit Remote Work" ist ein Thema, dass die Nachwuchsreporter des BORG Eisenerz näher beleuchteten.

Der Frage, wie Social Media die Wahrnehmung von Sexualität und Geschlecht verändert, gingen die Jungreporterinnen der Modeschule Graz nach.

Die Jungjournalisten des BORG Dreierschützengasse recherchierten zu den Protestbewegungen in Österreich.

Die Nachwuchsreporter der HAK Fürstenfeld nahmen sich dem Thema "Körperbilder, Selbstbewusstsein und Vorurteile unter Jugendlichen" an. Wie wichtig Vorbilder für Jugendliche sind, beantwortete ihnen dabei Psychologin Verena Fink in einem Interview.

Über die verschiedenen Facetten zum Thema Familie und Kinderwunsch berichteten die Schülerinnen der HLW Weiz.

Um das Image der heutigen Jugend drehte es sich bei den Nachwuchsjournalisten der HAK Leibnitz.

Die SchülerInnen des BG Seebachers erforschten die Auswirkungen und Auswüchse der sozialen Medien.

Ob Wissen noch zeitgemäß vermittelt wird, beantworten die Jungreporter der HAK Deutschlandsberg.

Die Nachwuchsredakteure der HBLFA Raumberg-Gumpenstein recherchierten zum Thema "Landwirtschaft als Klimakiller".

Was sich Jugendliche von der neuen Arbeitswelt erwarten, beleuchtete das Redaktionsteam des BORG Bad Radkersburg.

Die Nachwuchsjournalisten der BULME Graz, gingen der Frage nach, wie gesund die Schule für Jugendliche ist.

Warum in der Arbeitswelt weniger oft mehr ist, können die SchülerInnen der HAK Voitsberg beantworten.