6.28 Uhr: Lawinensituation

Erhebliche Lawinengefahr in den Nordstaugebieten. Spontane Lawinenaktivität durch ergiebigen Neuschnee möglich, teils Warnstufe 4 - Details beim Lawinenwarndienst Steiermark.



6.06 Uhr: Aktuelle Verkehrsbehinderungen

Im Wechselgebiet auf der "Süd" ab Pinggau Kettenpflicht für Lkw, hier sind nämlich schon einige Sattelzüge hängen geblieben. Zudem auf der B 77, der Gaberl Straße, Kettenpflicht für Lkw ab 3,5 Tonnen und ein Lkw-Fahrverbot ab 7,5 Tonnen. Grund ist die Schneefahrbahn.

05.41 Uhr: Straßenerhaltungsdienst gerüstet

Beim Straßenerhaltungsdienst des Landes ist man jedenfalls gerüstet. Tenor: „Alle verfügbaren Kräfte werden in der Obersteiermark eingesetzt. Von Schladming, Gröbming und den weiteren Standorten in der Region Liezen bis ins Mürztal hinein. Schon am Dienstag hat das neue „Lawinen-Radar“ auf der B145 (Untergrimming) seine Bewährungsprobe bestanden. Tunnelsperre und Räumung dauerten nicht lange.

Schneeprognose für die Obersteiermark: Bis zu 1,5 Meter sind am Loser bis Sonntag drin © kachelmannwetter.com

05.34 Uhr: Probleme durch Schneebruch, Behinderungen

Achtung im Frühverkehr! Es muss mit Behinderungen auf den Straßen gerechnet werden, warnt die GeoSpere Austria (ehemals ZAMG). Auch Probleme mit Schneebruch sind möglich, wenn Bäume unter der Schneelast umstürzen und Stromleitungen beschädigen oder Straßen blockieren.

05.07 Uhr: Schnee und Schneeregen in Graz

Weiß werden kann es in der Früh auch im Grazer Raum, wobei die Grenzen zum Schneeregen das wohl fließend sind. "Jedenfalls bleibt der Schnee nicht nur im Nordstau hängen, es wird auch bis in die Fischbacher Alpen und der Stubalpe kommen", erklärt der Meteorologe Christian Pehsl. Der Sturm der letzte Tage ist vorerst kein großes Thema mehr. In der Nacht auf Mittwoch pfiff der Wind am Schöckl noch mit bis zu 80 km/h.

05.00 Uhr: Große Neuschneemengen vorhergesagt



Starker Schneefall versorgt seit der Nacht vor allem den Norden der Steiermark mit Neuschnee. Den meisten Schnee bekommen die Staulagen im Norden (Ausseerland, Totes Gebirge, Hochschwab) ab, "aber auch in bewohnten Gebieten ist bis zu ein halber Meter Neuschnee möglich", so Meteorologe Christian Pehsl. Die Flocken erreichen zunächst auch die Tallagen, vorübergehend sogar bis unter 500 Meter.