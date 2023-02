8.08 Uhr: Lkw-Lage

Auf der A 9 Richtung Linz Stau - durch den Schneefall bleiben weitere Lkw vor dem Gleinalmtunnel hängen.

Ebenso hängengebliebene Lkw auf der B 64 am Rechberg.

8.00 Uhr: Historischer Tag

Heute vor 130 Jahren, am 2. Februar 1893, ging in Mürzzuschlag das erste Skirennen Mitteleuropas in Szene. Was das mit heute zu tun hat? Im Raum Mürztal wird heute auch mit ordentlich Schneezuwachs gerechnet. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen Tallagen und etwa 800 m Höhe.

7.55 Uhr: Unfall auf der S 6

Ein Pkw kollidierte am Morgen in Kindberg auf schneeglatter Fahrbahn frontal mit einem Aufpralldämpfer. Von der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle aufgrund der vorherrschenden Schneeglätte großräumig abgesichert.



© BFVMZ / FF Kindberg



7.45 Uhr: Wie bei Roy Black - "Ganz in Weiß"

Ordentlichen Zuwachs vermeldet Mariazell: Seit gestern sind bis heute, 7.30 Uhr, bereits 20 cm dazu gekommen. Mariazell, weiß, 7.30 Uhr © Webcam

7.35 Uhr: Räumungsaktion

Auf der A2 lösen sich die Staus im Wechselgebiet langsam auf, die Fahrbahn ist großteils geräumt. "Nur" mehr 30 Minuten Wartezeit.

Auf der B 320 hängen im Raum Schladming aber derweil mittlerweile Lkw fest - 15 min Wartezeit.

7.25 Uhr: Behinderungen auf der A 9

Los geht's mit Behinderungen jetzt auch auf der Pyhrnautobahn: In Richtung Linz bleiben durch den Schneefall die ersten Lkw vor dem Gleinalmtunnel hängen.

7.20 Uhr: Erste Hochrechnungen

"Abhängig von der Seehhöhe können im Oberland bis morgen 30 bis 40 cm Neuschnee dazukommen", prognostiziert Christian Pehsl von GeoSpere Austria. Dazu passend ein frühmorgendliches Bild aus dem weißen Bad Mitterndorf.



Rückkehr der weißen Pracht 6:30 Uhr Bad Mitterndorf © Pliem



7.07 Uhr: Bauernregel zu Maria Lichtmess (2. Februar)

"Wenn’s um Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit. Ist es aber klar und hell, kommt der Frühling nicht so schnell."

7 Uhr: Aktuelle Verkehrslage

Stau bei Pinggau, weil Lkw hängen - dadurch bis zu 1 Stunde Verzögerung auf dem Wechselabschnitt der A2. In Richtung Bruck im Bereich Röthelstein durch Schneefall Behinderungen.

6.45 Uhr: Dichter Schneefall in der gesamten Obersteiermark

Christian Pehsl von GeoSpere Austria (ehemals ZAMG) über die aktuelle Lage in der Früh: "Schnee fällt derzeit in der ganzen Obersteiermark. Tagsüber wird es sich aber in den Westen verlagern." 30 bis 40 cm können je nach Seehöhe bis morgen zusammenkommen. Auch am Schöckl, dem Grazer Hausberg, gibt es derzeit dichtes Schneetreiben.



6.28 Uhr: Lawinensituation

Erhebliche Lawinengefahr in den Nordstaugebieten. Spontane Lawinenaktivität durch ergiebigen Neuschnee möglich, teils Warnstufe 4 - Details beim Lawinenwarndienst Steiermark.



6.06 Uhr: Aktuelle Verkehrsbehinderungen

Im Wechselgebiet auf der "Süd" ab Pinggau Kettenpflicht für Lkw, hier sind nämlich schon einige Sattelzüge hängen geblieben. Zudem auf der B 77, der Gaberl Straße, Kettenpflicht für Lkw ab 3,5 Tonnen und ein Lkw-Fahrverbot ab 7,5 Tonnen. Grund ist die Schneefahrbahn.

05.41 Uhr: Straßenerhaltungsdienst gerüstet

Beim Straßenerhaltungsdienst des Landes ist man jedenfalls gerüstet. Tenor: „Alle verfügbaren Kräfte werden in der Obersteiermark eingesetzt. Von Schladming, Gröbming und den weiteren Standorten in der Region Liezen bis ins Mürztal hinein. Schon am Dienstag hat das neue „Lawinen-Radar“ auf der B145 (Untergrimming) seine Bewährungsprobe bestanden. Tunnelsperre und Räumung dauerten nicht lange.

Schneeprognose für die Obersteiermark: Bis zu 1,5 Meter sind am Loser bis Sonntag drin © kachelmannwetter.com

05.34 Uhr: Probleme durch Schneebruch, Behinderungen

Achtung im Frühverkehr! Es muss mit Behinderungen auf den Straßen gerechnet werden, warnt die GeoSpere Austria (ehemals ZAMG). Auch Probleme mit Schneebruch sind möglich, wenn Bäume unter der Schneelast umstürzen und Stromleitungen beschädigen oder Straßen blockieren.

05.07 Uhr: Schnee und Schneeregen in Graz

Weiß werden kann es in der Früh auch im Grazer Raum, wobei die Grenzen zum Schneeregen das wohl fließend sind. "Jedenfalls bleibt der Schnee nicht nur im Nordstau hängen, es wird auch bis in die Fischbacher Alpen und der Stubalpe kommen", erklärt der Meteorologe Christian Pehsl. Der Sturm der letzte Tage ist vorerst kein großes Thema mehr. In der Nacht auf Mittwoch pfiff der Wind am Schöckl noch mit bis zu 80 km/h.

05.00 Uhr: Große Neuschneemengen vorhergesagt



Starker Schneefall versorgt seit der Nacht vor allem den Norden der Steiermark mit Neuschnee. Den meisten Schnee bekommen die Staulagen im Norden (Ausseerland, Totes Gebirge, Hochschwab) ab, "aber auch in bewohnten Gebieten ist bis zu ein halber Meter Neuschnee möglich", so Meteorologe Christian Pehsl. Die Flocken erreichen zunächst auch die Tallagen, vorübergehend sogar bis unter 500 Meter.