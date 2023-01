Es war die erste von mehreren Schnee-Fronten, die diese Woche in den Nordstaulagen der Obersteiermark insgesamt bis zu einen Meter Neuschnee bringen könnten – und sie hat vor allem auf den obersteirischen Straßen durchaus für Turbulenzen gesorgt.

Die zweite Front traf Dienstagabend im Norden der Steiermark ein, sie hat zwischendurch in ganz tiefen Lagen auch Regen im Gepäck, für die Berge aber jede Menge Schnee.

Die Einsatzkräfte waren schon ab Dienstagfrüh mehrere Stunden bei Sturm und Kälte bei der Arbeit, um hängen gebliebene Lkw zu bergen oder Autos aus Straßengräben zu ziehen. Auch in Stanz und auf der A 9 in Gaishorn ist es zu Unfällen gekommen.

Schwere Sturmböen auf den Bergen

Am Dienstag fegte der Sturm mit bis zu 130 km/h über den Dachstein, im Rax- und Semmeringgebiet wurden bis zu 110 km/h gemessen und selbst in Mariazell knapp 100 km/h. Der Sturm sollte jedoch nun etwas schwächer werden. In der Nacht auf Mittwoch trifft dann in der Obersteiermark die nächste Schlechtwetterfront mit Schnee ein.

Bis zu ein Meter Schnee bis Donnerstag

Im Verlauf der Woche schneit es laut Meteorologe Kulmer entlang der Alpennordseite immer wieder "stark". Den meisten Niederschlag wird es voraussichtlich in der Nacht auf Donnerstag geben, bis zu einem Meter Neuschnee ist auf den Bergen möglich. Im Tal seien immerhin weitere 20 Zentimeter zu erwarten. Und Kulmer warnt: "Die Lawinengefahr wird nicht geringer."

Die Schneemengen bis Freitagabend © kachelmannwetter.at

Wärmer am Wochenende

Ab Freitag wird es laut Kulmer aber auch in der Obersteiermark wärmer. Die Schneefallgrenze dürfte von tiefen Lagen auf 1000 Meter Seehöhe steigen. "Das heißt, dass in den Tallagen die nächste eintreffende Front am Wochenende in Form von Regen kommen wird." Erst am Sonntag sinkt die Schneefallgrenze aus jetziger Sicht wieder ab.

Süden geht leer aus

Letzte Woche hat der Winter ja besonders die Gegend rund um Pack und Koralm erwischt, diesmal ist die Obersteiermark betroffen. Über die Mur-Mürz-Furche wird es diesmal aber kaum eine Schneeflocke schaffen, sagt Geosphere-Meteorologe Martin Kulmer.

Steiermarkweit sind föhniger bis stürmischer Wind und Temperaturen von zwei bis neun Grad prognostiziert. "Im Süden sind eigentlich die gesamte restliche Woche Tageshöchsttemperaturen von 8 bis 9 Grad zu erwarten." Spiegelglatte Fahrbahnen sind aber in den Nächten und in den Morgenstunden vorprogrammiert.

Der stürmische Wind war schon am Montag der Vorbote für den nächsten Schnee in der Steiermark. Da fegten bereits Orkanböen mit 143 km/h am "Großen Schober" im Bezirk Leoben (14.30 Uhr). In Reichenau an der Rax an der steirischen Grenze stürmte es auch ziemlich eindrucksvoll, wie dieses Video zeigt.