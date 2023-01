"Achtung" heißt es am Dienstag für Autofahrerinnen und Autofahrer auf den Straßen: Denn in der Nacht ist Neuschnee gekommen. Der Norden der Steiermark ist betroffen. Mit Verkehrsbehinderungen ist dort zu rechnen. Auch zu Stromausfällen kann es kommen, wenn Äste oder Bäume knicken und auf die Leitungen fallen.

Die Einsatzkräfte sind gefordert. In der Nacht auf Dienstag wurde etwa die Freiwillige Feuerwehr Mariazell zu drei Einsätzen alarmiert: In Gollrad und am Zellerrain sind zwei Sattelzüge hängen geblieben und bei der Tankstelle in Mariazell ist ein Pkw von der Straße abgekommen und gegen ein Verkehrsschild gefahren. Verletzte gab es laut Feuerwehr zum Glück keine. Die Einsatzkräfte waren mehrere Stunden bei Sturm und Kälte bei der Arbeit.

Auch in Stanz und auf der A9 in Gaishorn ist es zu Unfällen gekommen. Autos sind aufgrund des Schnees von der Fahrbahn abgekommen. Schneeketten brauchen Lkw derzeit zum Beispiel über das Gaberl, das Niederalpl, das Alpl oder die Teichalm.

Alle aktuellen Verkehrsmeldungen gibt es hier.

Süden geht leer aus

Letzte Woche hat der Winter ja besonders die Gegend rund um Pack und Koralm erwischt, diesmal ist die Obersteiermark betroffen. Vor allem für das Ausseerland und das Mariazellerland hat Meteorologe Martin Kulmer von Geosphere Austria (ehemals Zamg) im Vorfeld zehn bis 15 Zentimeter an Neuschnee im Tal vorausgesagt. Gekommen sind etwa fünf Zentimeter. Laut dem Wetterdienst Ubimet hat Bad Mitterndorf den meisten Niederschlag über Nacht abbekommen, gefolgt von Mürzzuschlag. Über die Mur-Mürzfurche wird es kein Schnee schaffen, sagt Meteorologe Kulmer. Im Süden wird es demnach auch nicht weiß.

Steiermarkweit sind föhniger bis stürmischer Wind und Temperaturen von zwei bis neun Grad prognostiziert. Spiegelglatte Fahrbahnen sind in den Nächten und in den Morgenstunden vorprogrammiert.

Orkanböen

Der stürmische Wind war schon am Montag der Vorbote für den nächsten Schnee in der Steiermark. Da fegten bereits Orkanböen mit 143 km/h am "Großen Schober" im Bezirk Leoben (14.30 Uhr). In Reichenau an der Rax an der steirischen Grenze stürmte es auch ziemlich eindrucksvoll, wie dieses Video zeigt.

Die Schneemengen bis Dienstagabend © kachelmannwetter.at

Bis zu ein Meter Schnee bis Donnerstag

Im Verlauf der Woche schneit es laut Meteorologe Kulmer entlang der Alpennordseite immer wieder "stark". Den meisten Niederschlag wird es voraussichtlich in der Nacht auf Donnerstag geben, bis zu einem Meter Neuschnee ist möglich. Es bleibt aber noch ein "kleines Fragezeichen": Sind die Temperaturen zu hoch, dann wird es in den Tallagen eher regnen anstatt schneien. Vor allem in den Bergen bleibt es aber stürmisch. Und Kulmer warnt: "Die Lawinengefahr wird nicht geringer."