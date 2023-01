Der stürmische Wind war der Vorbote für den nächsten Schnee in der Steiermark. Am Montag fegten bereits Orkanböen mit 143 km/h am "Großen Schober" im Bezirk Leoben (14.30 Uhr). In Reichenau an der Rax an der steirischen Grenze stürmte es auch ziemlich eindrucksvoll, wie dieses Video zeigt.

"Achtung" heißt es dann Dienstagfrüh für Autofahrerinnen und Autofahrer auf den Straßen: Denn von Montag auf Dienstag ist einiges an Neuschnee im Anflug. Mit Verkehrsbehinderungen ist in Teilen der Steiermark zu rechnen. Auch zu Stromausfällen kann es kommen, wenn Äste oder Bäume knicken und auf die Leitungen fallen.

Letzte Woche hat der Winter ja besonders die Gegend rund um Pack und Koralm erwischt, diesmal ist die Obersteiermark betroffen. Vor allem für das Ausseerland und das Mariazellerland sagt Meteorologe Martin Kulmer von Geosphere Austria (ehemals Zamg) zehn bis 15 Zentimeter an Neuschnee im Tal voraus. Bis Dienstagabend könnten es 20 Zentimeter werden. Steiermarkweit sind föhniger bis stürmischer Wind und Temperaturen von zwei bis neun Grad prognostiziert. Spiegelglatte Fahrbahnen sind in den Nächten und in den Morgenstunden vorprogrammiert.

Die Schneemengen bis Dienstagabend © kachelmannwetter.at

Bis zu ein Meter Schnee bis Donnerstag

Im Verlauf der Woche schneit es laut Meteorologe Kulmer entlang der Alpennordseite immer wieder. Den meisten Niederschlag wird es voraussichtlich in der Nacht auf Donnerstag geben, bis zu einem Meter Neuschnee ist möglich. Es bleibt aber noch ein "kleines Fragezeichen": Sind die Temperaturen zu hoch, dann wird es in den Tallagen eher regnen anstatt schneien.