Turbulente Szenen haben sich Freitagmittag in einem Lokal eines Veranstaltungszentrums in der Ramsau abgespielt. Gegen halb zwölf Uhr war ein Mann – laut Polizei ein 45-jähriger Armenier, der in Salzburg lebt – ins Gasthaus gekommen und ein Messer gezückt. Er ging auf den Wirt (46) los.