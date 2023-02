Was ist ein Escape-Game?

Suchen, raten und nix wie raus: In einem Escape-Room, auf Deutsch ein Flucht-Raum, werden Spielerinnen und Spieler in einem Raum eingesperrt. Um dort wieder herauszukommen, müssen sie Rätsel lösen, und das in einer bestimmten Zeit. Ein Spieletrend, der sich längst auch in der Steiermark durchgesetzt hat und sich vor allem für Wochenenden mit trüben Wetteraussichten anbietet. Und für alle, die noch auf der Suche sind: Das sind aufregendsten Escape-Rooms der Steiermark.