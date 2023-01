Der Brand brach gegen 13 Uhr im Bereich einer Holzschublade unterhalb eines E-Herdes in einem Mehrparteienhaus in Gröbming aus. Eine 83-jährige Bewohnerin wurde im Zuge der Lösch- und Rettungsarbeiten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Schladming eingeliefert.