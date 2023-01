Der Schnee kommt! Ja, wirklich. Aber nicht überall: "Und es wird im ersten Anlauf auch noch nicht wirklich viel sein", muss Meteorologe Gerhard Hohenwarter der GeoSphere Austria (vormals Zamg) den Spielverderber mimen. "Die großen Neuschneemengen sind nicht dabei", so Hohenwarter. Allerdings werden die Skigebiete im Norden, die hoch genug liegen, etwas abkriegen – auch die Weinebene. Auf der Hochwurzen schneite es am Montagvormittag bereits kräftig.

Schneenachschub auf der Hochwurzen am Montagvormittag © Webcam

Prognostizierte Neuschneesumme von Sonntag bis Dienstag © Ubimet

15 Zentimeter im Ausseerland

In der nördlichen Obersteiermark sieht es am besten aus. In der Nacht auf Dienstag und am Dienstag selbst drückt es von Norden die kalte feuchte Luft ins Ausseerland. "Da kann man mit ein paar Zentimetern Neuschnee rechnen", erklärt der Meteorologe. Bis Dienstagmittag können durchaus 15 Zentimeter zusammenkommen – und auch das Mariazellerland kriegt Schnee. Dort sieht es derzeit nach etwa zehn Zentimetern aus.

Kein Schnee im Grazer Becken

Im Murtal und im Grazer Raum bleibt es mild. Am Montag wird es ein trüber Tag. "Da ist der Nordföhn drinnen", sagt Hohenwarter. Mit einer Schneedecke im Grazer Becken oder gar in der Südoststeiermark ist nicht zu rechnen.

Prognostizierte Neuschneemengen von Montagabend bis Dienstagmittag © Ubimet

Die weitere Woche geht im Norden sehr wechselhaft weiter, wobei sich Warm- und Kaltfronten rasch abwechseln. Deswegen ist es auch noch unsicher, wann es wie viel schneien oder regnen wird. "Aber das stabile Antwinterwetter ist vorbei", bilanziert der Meteorologe. – Auch wenn es der Winter in dieser Woche noch nicht ganz schaffen mag.