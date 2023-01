Gleich zu mehreren Skiunfällen kam es am Freitag in Schladming. Gegen 11:45 Uhr kollidierten auf der Piste Nr.4 eine 50-jährige ungarische Staatsbürgerin und ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Steyr in Oberösterreich. Die 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins DKH Schladming gebracht.