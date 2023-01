Das frühlingshafte Wetter hat die Lust aufs Skifahren nicht verdorben.

„An Spitzentagen durften wir in den Weihnachtsferien bis zu 17.000 Gäste täglich willkommen heißen“, sagt Georg Bliem, Chef der Planai-Hochwurzen-Bahnen. Die Ferienbilanz fällt positiv aus: „Obwohl das warme Wetter eine Herausforderung war, sind wir sehr zufrieden. Besonders gefragt waren die Sonnenterrassen und Skihütten.“

Die apereren Flächen machten bzw. machen den Betreibern ja gerade stark zu schaffen. So musste am Freitag am Präbichl nach dem Polster auch der Betrieb der Grübl-Quattro-Bahn vorübergehend eingestellt werden. Auf der Grübl-Seite fährt der Lift ab Samstag aber schon wieder.