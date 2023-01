Licht und Schatten in steirischen Skigebieten: Beides spielt in Zeiten von Naturschneemangel eine große Rolle. So tun sich aktuell große Ennstaler Skigebiete vom Hauser Kaibling über Planai, Galsterberg und Hochwurzen bis Reiteralm auf Nordhängen leichter, die Pisten mit bis zu einem Meter (Kunst-)Schneeauflage zu halten, als etwa der nicht weit entfernte Rittisberg auf der Ramsau, der auf der Sonnenseite liegt. "Momentan geht's noch, aber wenn es extrem taut, frisst's uns an stark frequentierten Stellen den Schnee weg", so Hans-Peter Steiner vom Rittisberg.