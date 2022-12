Als Helmut Pichler (61) und Markus Raich (52) einen Diamanten in der Hand hielten, der eine Million Dollar wert war, hatten sie ein mulmiges Gefühl. Die beiden hatten sich bis in die Tongo Fields in Sierra Leone, einem gut bewachten Diamantminen-Feld im Osten des afrikanischen Landes, durchgeschlagen.

Der Bad Ausseer Filmemacher Markus Raich und der Gosauer Abenteurer Helmut Pichler befanden sich in einer jener Diamantenminen, die im Film „Blood Diamond“ mit Leonardo DiCaprio Ausgangspunkt eines blutigen Thrillers waren, der das schmutzige Geschäft mit den Blutdiamanten zum Thema hatte. Ihre Dokumentation „Von Gosau nach Sierra Leone“ wird in ServusTV gezeigt: Erstmals um 00:10 Uhr in der Nacht auf Freitag sowie am Freitag, 30. Dezember, um 10.50 Uhr. In der Mediathek ist es danach abrufbar.