Weihnachtskrippe Admont

Es ist ein besonderer Moment, wenn die im Flügelaltar in der Barbarakapelle der Stiftskirche Admont untergebrachte Krippe am Heiligen Abend nach der Kindermette (Start 16 Uhr) geöffnet wird. Turmbläser (21.30 Uhr) stimmen auf die Heilige Nacht ein. Nach der Christmette (Beginn 22 Uhr) findet die Krippeneröffnung statt. Zu sehen ist das bedeutende Zeugnis barocker Schnitzkunst bis 2. Februar.

Die Admonter Weihnachtskrippe ist ein bedeutendes Zeugnis barocker Schnitzkunst © MICHAEL HOCHFELLNER PHOTOGRAPHY/Stift Admont

Lichterpfad in Haus

In der stillsten Zeit des Jahres erstrahlt rund um die Pfarrkirche Haus der Lichterpfad mit Projektionen und Lichtskulpturen. Am Heiligen Abend ist der Pfad ab 17.30 Uhr begehbar.

Der Lichterpfad rund um die Pfarrkirche Haus © KK



Papierkrippen aus aller Welt

Auch am Heiligen Abend ist von 10 bis 16 Uhr die Krippenausstellung im Stift Rein, dem ältesten Zisterzienserstift der Welt, zu besichtigen. Heuer sind es Papierkrippen aus aller Welt, die ausgestellt werden. Um 16 Uhr beginnt die Kindermette.

Papierkrippen aus aller Welt gibt es im Stift Rein zu sehen © Gery Wolf



Christmettenwanderung

Peter Rosegger marschierte einst zu Fuß nach St. Kathrein am Hauenstein zur Christmette. Der nach ihm benannte Christmettenweg lädt traditionell zur Wanderung. Die organisierte und geführte Wanderung gibt es heuer zwar nicht, aber der Weg kann auch auf eigene Faust erwandert werden. Die Christmette in der Pfarrkirche wird um 20 Uhr gefeiert.

Christagsfreude holen nach Peter Rosegger © LR Josef Polansky



Besinnlich Mitfeiern

Die Geburt Jesu und das Kommen Gottes in die Welt wird heute in der evangelischen Heilandskirche in Graz mit verschiedenen Weihnachtsgottesdiensten gefeiert. Begonnen wird mit einem Minigottesdienst mit Krippenspiel um 14.30 Uhr, danach gibt es um 16 Uhr eine Familienvesper.

Weihnachten in der Heilandskirche in Graz © KK



Ankunft des Jesuskindes

Mit einem besinnlichen Nachmittag wird in Voitsberg am Michaeliplatz (14 Uhr) die Ankunft des Jesuskinds erwartet. Bei „Jesus wird in die Krippe gelegt“ wird auch wirklich eine Jesusfigur in die Krippe gelegt. Der entzückende Brauch wird mit dem Singen von Weihnachtsliedern umrahmt.

Jesus wird in die Krippe gelegt © Robert Cescutti



Mette zur Mitternacht

Bei Kerzenschein wird am Heiligen Abend die Mette in der St. Hemma-Kirche in Edelschrott gefeiert, denn die Filialkirche selbst hat keinen Strom. Umrahmt wird die Messe von Sigmund Schmolli auf der Harmonika. Das angrenzende Gasthaus St. Hemmahof öffnet traditionell ab 23 Uhr bis zwei Stunden nach Ende des Gottesdienstes, um Weihnachten ausklingen zu lassen.

Bei Kerzenschein wird am Heiligen Abend die Mette in der St. Hemma-Kirche in Edelschrott gefeiert © Rainer Brinskelle



Thörler Advent

Das Turmblasen ist ein Weihnachtsritual, das am Heiligen Abend vielerorts nicht fehlen darf. In Thörl wird ab 17 Uhr unter der Ruine Schachenstein zum Liederblasen eines Bläser-Quartetts geladen.

Turm- oder Liederblasen ist eine weihnachtliche Tradition © danielschoenen - stock.adobe.com



Feierliche Christmette

Bischof Wilhelm Krautwaschl zelebriert heute um 23 Uhr im Grazer Dom die Christmette, bei der viele Gläubige mitfeiern. Zuvor gibt es um 15 Uhr eine Kinderkrippenfeier, um 17 Uhr die Vorabendmette, um 22 Uhr ein Turmblasen und um 22.30 Uhr Hirten- und Krippenlieder zum Mitsingen.

Christmette im Grazer Dom © Jürgen Fuchs



Kripperlroas

60 Krippen befinden sich auf den Rundwegen in Oberhaag. Wanderinnen und Wanderer können sich hier auf ihre Gedanken besinnen und im weihnachtlichen Ambiente von Krippe zu Krippe gehen. Um 15 Uhr gibt es in der Pfarrkirche die Kindermette, um 20.30 Uhr die Weihnachtsmette.