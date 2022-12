5MIA. So lautet die Kennung des nagelneuen Hubschraubers des Österreichischen Bundesheeres. Am Mittwoch wird der erste von 18 Leonardo AW169 am Militärfliegerhorst Brumowski in Langenlebarn feierlich enthüllt und offiziell den Luftstreitkräften übergeben. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und ihr italienischer Amtskollege Guido Crossetto fixieren bei dieser Gelegenheit jenes Geschäft, über das die Kleine Zeitung bereits Mitte November berichtet hat: Österreich zieht die Option auf den Kauf weiterer 18 leichter Mehrweckhubschrauber, erweitert seine Leonardo-Flotte bis 2028 damit auf insgesamt 36 Stück.