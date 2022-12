Ab jetzt zählt’s. Kaum ein Tag verging im Vorfeld dieser Wintersaison, an dem keine Umfrage, Studie oder Mutmaßung zur Auswirkung von Teuerung & Co. auf das Urlaubsverhalten publik wurde. Auch am Dienstag wieder: Laut aktueller Befragung der Hoteliersvereinigung (ÖHV) wird immerhin jeder und jede Dritte in Österreich in den Weihnachtsferien verreisen (weitere 18 Prozent überlegen noch).