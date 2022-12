Kurz vor 15 Uhr war es so weit: Der erste von zunächst 18 neuen Militärhubschraubern AW169 "Lion" des italienischen Herstellers Leonardo für das Bundesheer ist in Österreich gelandet. Nach einer "Platzrunde" über dem Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn (NÖ) setzte der Löwe auf dem Militärflugplatz auf. Es handelt sich dabei um eine von sechs Maschinen, die vorwiegend zur Pilotenausbildung eingesetzt wird. Bezeichnung: AW169B