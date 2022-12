Gendarmerie und Diensthund Aron nahmen die Spur vor dem Haus auf und folgten ihr über den Hof in den Schuppen. Vor einem Holzfass, einem Heizöltank und Autoreifen schlug er an. Dahinter lag sie, die Leiche der alten Frau, die seit Samstagabend, dem 4. März 1989, verschwunden war. Ihre Kleider waren hochgeschoben, so als wollte der Mörder einen Sexualmord vortäuschen.

Agnes Steinbichler wohnte mit ihrem geistig behinderten Sohn auf ihrem Bauernhof in Weißenbach bei Liezen. Ihre Tochter war im Pflegeheim Schwanberg untergebracht. Die Pensionistin wollte sie nach Hause holen. Das war ausgemacht, mit jener Familie, der sie den Hof versprochen hatte. Es kam zu Unstimmigkeiten, man wollte sich zu einer neuerlichen Aussprache treffen. Doch dazu kam es nicht mehr, weil die 86-Jährige ermordet wurde.

Der behinderte Sohn des Opfers gab zu Protokoll, dass er Samstagabend ein Klopfen an der Haustür gehört habe. Seine Mutter hätte geöffnet –und bemerkt: „A ihr seid es“. Eine Wahrnehmung, die darauf schließen lässt, dass der Mörder nicht allein war und dass sich Opfer und Täter kannten.

Gendarmerie fand die Leiche

Später suchte der Sohn vergeblich nach seiner Mutter. Er legte sich schließlich schlafen, um Sonntagmorgen neuerlich zu suchen. Als er sie nicht fand, lief er zum Nachbarn, der verständigte die Gendarmerie. Es dauerte nicht lange, bis die Leiche gefunden wurde.

Agnes Steinbichler war – das ergab die Obduktion – mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen worden. Sie dürfte vor der Haustür niedergeschlagen und bewusstlos in den Schuppen geschleift worden sein. Die Kriminalisten gehen davon aus, dass ihr die tödlichen Schläge erst am Auffindungsort zugefügt wurden, denn die Tatwaffe – eine zusammengenagelte Dachlatte – lag in unmittelbarer Nähe.

Wie die Ermittlungen ergaben, fand zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Anwesens von Agnes Steinbichler eine Geburtstagsfeier statt. Niemand hatte etwas Verdächtiges wahrgenommen. Die Erhebungen der Gendarmerie-Mordermittler gerieten ins Stocken. Monate lang passierte nichts.

Die 86-jährige Agnes Steinbichler wurde erschlagen, ihr Mörder bis heute nicht überführt © Hans Breitegger

Dann, im September 1989, kam wieder Schwung in die Ermittlungen. In Niederösterreich wurden nach einem Raubmord an einer Pfarrersköchin die 36-jährige Josefine S. und ihr Freund verhaftet. Nun wurde Josefine S. auch mit dem ungeklärten Mord an Agnes Steinbichler in der Steiermark in Verbindung gebracht. Als die Ermittler erfuhren, dass diese Frau auf der Wurzeralm als Küchengehilfin gearbeitet hatte und am 4. März 1989, also am Todestag von Agnes Steinbichler, gekündigt wurde, stand für sie fest: S. hat auch Agnes Steinbichler getötet – aus Frust, weil sie ihren Job verloren hatte.

Geständnis widerrufen

S. gestand, mit dem Schrägaufzug von der Wurzeralm nach Liezen gefahren zu sein. Sie sei umhergeirrt und schließlich auf dem rund 15 Kilometer entfernten Anwesen gestanden. Sie habe angeläutet und die Frau niedergeschlagen. Die Tatwaffe habe sie danach liegen gelassen. Kurz darauf widerrief sie ihr Geständnis. Dennoch erhob die Staatsanwaltschaft Leoben Mordanklage.

Blick aus der Tür des Bauernhofs © Hans Breitegger

Im Prozess stellte sich allerdings heraus, dass das Geständnis unter fragwürdigen Umständen zustande gekommen war und die Angeklagte ihre Tatortkenntnisse von den niederösterreichischen Ermittlern erfahren hatte. Eine weitere Ungereimtheit: der Zeitablauf. Eine Skifahrergruppe bezeugte vor Gericht, die Frau mit Sicherheit am Tag des Verbrechens, gegen 20 Uhr auf der Wurzeralm, gesehen zu haben. Im Geständnis sagte Josefine S., dass sie mit dem letzten Schrägaufzug ins Tal gefahren sei. Die letzte Bahn ging aber schon um 17 Uhr. Zu Fuß konnte sie die Strecke unmöglich zurückgelegt haben.

Und: Bei einem Lokalaugenschein im Oktober 1989 hatte sie gezeigt, wie sie die alte Frau niedergeschlagen und die Tatwaffe an Ort und Stelle weggeworfen hatte. Wie kam das Opfer in den Schuppen? „S. konnte sie nicht dorthin gebracht haben“, so ein ehemaliger Ermittler. „Da passte so vieles nicht zusammen.“ Im Bereich des Tatortes wurden Abdrücke von Damen-Moonboots der Größe 38 sichergestellt. Die Niederösterreicherin besaß keine Moonboots und hatte eine andere Schuhgröße. Die Angeklagte wurde freigesprochen und danach nach Krems überstellt, wo sie für den Mord an der Pfarrersköchin 20 Jahre Gefängnis bekam. Der Mord an Agnes Steinbichler ist bis heute ungeklärt. Im Raum Weißenbach halten sich Gerüchte, dass die Täter im Umkreis des Opfers zu finden sind.