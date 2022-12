Emsiges Treiben in den Fußgängerzonen, volle Sackerln in den Einkaufszentren: Das Weihnachtsgeschäft hat für den Handel längst begonnen. Auch mit dem 8. Dezember, dem meist einkaufsträchtigen Feiertag, zeigt man sich in der Branche zufrieden. "Wir sind positiv überrascht über das Einkaufsverhalten. Die Steirerinnen und Steirer beschenken sich zu Weihnachten wirklich gern, das merkt man", sagt Handelsspartenobmann Gerhard Wohlmuth. Die Teuerung scheint also keine Bremse zu sein. Wie immer werden am liebsten Gutscheine geschenkt, gefolgt von Spielzeug. Kleidung kommt unüblicherweise dieses Jahr erst später, weiß Wohlmuth.