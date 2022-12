"Der Herr sucht anscheinend die schönsten Platzerln in der Steiermark", meint eine Dame aus Schöder im Bezirk Murau. Kürzlich bekam sie einen persönlich an sie gerichteten Brief inklusive korrekter Einlagezahl ihres Grundstücks, in welchem ein "Naturfreund" für sich und seine Familie ein nettes Haus beziehungsweise Ferienhaus sucht. Die Idylle wird perfekt durch ein Porträt des Absenders mit Hund auf einer grünen Wiese.