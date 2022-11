Geht’s oder geht’s nicht? Das ist jetzt die große Frage in vielen steirischen Skigebieten, was die geplanten Saisonstarts betrifft. So vielfältig das Wintersportland, so unterschiedlich die Voraussetzungen, wann losgelegt werden kann. Während die üblichen Frühstarter Planai und Reiteralm mit einem Teilbetrieb gestartet sind und am sonnigen Sonntag förmlich überrannt wurden, geht’s am Freitag (jeweils mit Teilbetrieb) auf der Tauplitz, der Riesneralm und in der Gaal los. „Für die Stimmung ist es jedenfalls wichtig, dass wir starten können, es muss ja noch nicht mit vollem Angebot sein“, sagt Gaal-Lifte-Boss Thomas Hopf, der wie viele Seilbahner-Kollegen, die sich gestern am Grazer Schloßberg zur Verleihung der Pistengütesiegel trafen, noch auf Hilfe von oben hofft. (Wettervorschau siehe Info unten).