Es war am Sonntag gegen 9.30 Uhr, als ein 38 Jahre alter Mann in Trieben in der Nähe mehrerer Baucontainer Brandgeruch wahrnahm. Bei der Nachschau entdeckte der Mann ein Feuer, das in einem der Container ausgebrochen war.

Er verständigte die Feuerwehr, konnte den Flammen aber noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit dem Inhalt zweier Feuerlöscher erfolgreich zu Leibe rücken.

Ausgelöst hatte den Brand nach Angaben der Polizei wahrscheinlich ein Hitzestau bei einem Infrarotheizpaneel. Die Einrichtung des Containers wurde zerstört, die Höhe des Schadens war vorerst nicht bekannt.