Verletzte und Angriffe auf Polizisten bei einem Krampuslauf in St. Peter-Freienstein. Ein Krampus in Schladming, der Gäste „grün und blau“ geschlagen hat: Ehe der „Bartl“ am 5. Dezember seinen offiziellen Termin wahrnimmt, haben Umzüge schon für Schlagzeilen gesorgt. Ohne diese Vorfälle zu verharmlosen, aber es ging schon einmal ärger zu: „Früher herrschten rauere Sitten. In unserer Gegend gab es Ende des 19. Jahrhunderts einen Raufhandel, eine Messerstecherei forderte einen Toten. Daraufhin ereilte den betroffenen Ort dann ein vorübergehendes Spielverbot aus Graz“, erzählt Gert Planitzer, Obmann vom Öblarner Krampusspiel.