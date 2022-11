Kernölamazone Gudrun Nikodem-Eichenhardt tut es. Musikerin Betty O. und ihre "Kids on Stage" tun es. Und Kabarettist Ewald Dworak tut es ebenfalls.

Sie gehen für die Benefizgala der Kleinen Zeitung Leibnitz und Deutschlandsberg, "Steirer helfen Steirern", und der Fachschule Neudorf auf die Bühne. Der Abend des 24. Novembers steht im Schlosshof der Fachschule in Wildon im Zeichen des Helfens. "Krisen und Inflation reißen ein Loch in einige Geldtascherl. Wir wollen mit der Benefizgala helfen", so die Hauptorganisatorinnen Bettina Kuzmicki, Barbara Kahr, Daniela Breščaković von der Kleinen Zeitung und Roswitha Walch von der Fachschule Neudorf.

Mitmachen und gewinnen

Es ist auch der Auftakt zur 13. Benefizkeksaktion am 2. und 3. Dezember. Ihr, liebe Leserinnen und Leser, habt die Chance, Eintrittskarten zur Gala zu gewinnen. Ihr müsst lediglich die folgende Schätzspielfrage richtig beantworten: "Wie viele Kilogramm Kekse wurden seit Beginn der Keks-Aktion in Leibnitz und Deutschlandsberg verkauft?" Die drei besten Schätzungen bekommen zwei Eintrittskarten zur Gala. Schickt Eure Antworten bis 17. November an leibred@kleinezeitung.at. Tipp: Ein Elefant bringt ähnlich viel auf die Waage.