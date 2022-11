Man soll den Hof in einem mindestens so guten Zustand übergeben, wie man ihn übernommen hat – im Idealfall angereichert um eigene Akzente. Diese seit Generationen in der Landwirtschaft verfolgte Regel gilt auch für die Institution „Urlaub am Bauernhof“ (UaB), die am Freitag ihr 50-jähriges Bestehen (und in dieser Zeit große Erfolge) in der Steiermark gefeiert hat.