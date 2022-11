Er kann's also doch noch. Auf den Bergen gewährte der Winter – nach wochenlang viel zu hohen Temperaturen – nun eine kurze Andeutung, dass er heuer seinen Schneedienst nicht ganz verweigern wird. "Aber wir werden uns noch ein wenig gedulden müssen, bis es wirklich losgeht", sagt Daniel Berchthaller, Boss der Reiteralm Bergbahnen, im Hinblick auf den Wetterbericht der nächsten Wochen, wo es wieder heißen könnte: Wie gewonnen, so zerronnen. Auch zeigt man sich in der Branche heuer unisono entschlossen, aufgrund der hohen Energiekosten erst dann zu beschneien, wenn es wirklich kalt genug ist.

Vorverkauf als Gradmesser

Umso mehr – und erst recht im Lichte der Teuerungsdebatten – zeigt sich derzeit so mancher steirischer Skiliftbetreiber erstaunt über den Kartenvorverkauf. "Es ist gut angelaufen", lässt Planai-Boss Georg Bliem ebenso wissen wie Stuhleck-Chef und Seilbahnerobmann Fabrice Girardoni: "Der Vorverkauf ist stets ein Gradmesser. Herrscht hohe Unsicherheit in der Bevölkerung, wie durch Corona in den letzten beiden Jahren, ist das sofort spürbar. Heuer läuft es aber sehr gut."

"Wir sind selbst überrascht ob der hohen Nachfrage, der Vorverkauf liegt deutlich über unseren Erwartungen und über dem Niveau der Jahre vor Corona", sagt indes Berchthaller. Das liege vor allem an den neuen Online-Buchungsvarianten, die man entlang der Vier-Berge-Skischaukel (Haus, Planai, Hochwurzen, Reiteralm) heuer als Antwort auf die Teuerung etabliert hat. Wie berichtet gibt es die Skitickets billiger, je weiter im Vorhinein man sie kauft (während eine Tageskarte an der Kassa 68 Euro kostet, ist sie im Vorverkauf bis zu 10 Euro billiger).

Andrang auf Gletscher im Westen

"Wir haben sogar schon Tageskarten für Jänner verkauft", so Berchthaller, "besonders jedoch viele 5-Tages-Karten", aber auch länderübergreifende Saisonkarten wie die Super Ski Card, die man etwa auf dem Kitzsteinhorn bereits nutzen kann. Auch in den geöffneten Gletscher-Skigebieten Tirols war der Skifahrer-Andrang in den Herbstferien zum Teil enorm.

Kaufimpulse durch 500-Euro-Klimabonus

Spannend: Den Impuls zum Kauf einer Ski-Saisonkarte habe bei nicht wenigen Kunden ausgerechnet die Auszahlung des 500-Euro-Klimabonus gegeben, wie laut Berchthaller einige an den Kassen erzählt haben.



Zufrieden zeigt sich indes auch Johann Roth am Präbichl vom Vorverkauf, der in seinem Fall meist auf den Thermen-Skilift-Kartenverbund "Steiermark Joker" zurückgeht. "Hier können ab 1. November schon Thermen genutzt werden, daher ist die Nachfrage bereits da", so Roth, der auf dauerhaft kälteres Wetter hofft. "Erst dann denken viele ans Skifahren."

Was mögliche Zurückhaltung durch die allgemein angespannte Lage – Stichwort Sprit- und Energiepreise – betrifft, ortet Roth wie viele in der Branche noch viele Fragezeichen. "Es ist möglich, dass dadurch bei Familien der eine oder andere Skitag wegfällt", glaubt Roth.

Trotzdem "Reise ins Ungewisse"

Von den Beherbergungsbetrieben kämen jedoch vorsichtig zuversichtliche Rückmeldungen, sagt Tourismus-Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl. "Es wird aber alles sehr kurzfristig ablaufen. Insofern ist es für die Betriebe wie in den letzten Jahren eine Reise ins Ungewisse."

Ungewiss ist auch, wie es mit den Kosten weitergeht. Und da ist es laut Reiteralm-Boss Berchthaller "kein Geheimnis, dass unsere Kosten durch die gestiegenen Ticketpreise nicht gedeckt sein werden, wenn die Energiepreise auf diesem Niveau bleiben".