Wie im "Winterwonderland" schaut es derzeit in den steirischen Bergen, in den Skigebieten, aus. Hauser Kaibling, Tauplitz, Hochwurzen und Lärchkogel sind zum Beispiel schneebedeckt. "Bald haben wir 20 bis 30 Zentimeter Schnee ab 1600 Höhenmeter entlang des Alpenhauptkamms", sagt Meteorologe Martin Kulmer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Wobei die Schnellfallgrenze am Freitag über das Land sehr unterschiedliche ausfällt: In der Gemeinde Schladming in Rohrmoos fällt der Schnee schon auf 950 Meter Seehöhe. Sonst kann es im laut Meteorologe Kulmer ab 1300 Meter Höhe schneien, rund um den Schöckl erst ab 1900 Höhenmeter. Steiermarkweit regnet es aber am Freitag: Im oberen Murtal und im Mürztal werden es bis Mittag 15 Liter sein, sagt Meteorologe Kulmer. Südlich der Mur-Mürzfurche wird es erst am Nachmittag stärker regnen, punktuell bis zu zehn Liter.

Erste Verkehrsbehinderungen aufgrund des Schneefalls

Neuschnee blieb am Freitagnachmittag laut Antenne Verkehrsmeldungen bereits zwischen dem Bosrucktunnel und Rottenmann auf der Autobahn liegen. Auch über den Präbichl gibt es Schneefahrbahn. Erste Lkw und Pkw stecken bereits fest und die L704 Sölkpaßstraße

ist in beiden Fahrtrichtungen auf Höhe Großsölk wegen des Schneefalls gesperrt.

Tiefschnee auf der Hochwurzen © bergfex.at/webcam

Am Sonntag geht es mit einem "Wechselspiel aus Sonne, Wolken und Regen" weiter. Ab einer Höhe von 1200 Metern kann es weiter schneien, "aber da kommen keine Mengen mehr zusammen", sagt Kulmer. Trocken und sonnig soll es dann wieder am Sonntag werden. Generell sind Tagestemperaturen von 12,13 Grad zu erwarten, in der Nacht sind es bis zu fünf Grad. Frost erwartet Kulmer ab Anfang nächster Woche im Ennstal und im oberen Murtal.

"Das Wetter ist derzeit jedenfalls normaler für diese Jahreszeit als es bisher war", sagt Kulmer. Zwar werden die Niederschlagsmengen das Defizit, das der bisherige Herbst gebracht hat, nicht wettmachen können. Aber: "Jeder Regen hilft ein bisschen, vor allem, dass es jetzt eine gute Menge ist. Das ist ein notwendiger und guter Tropfen auf den heißen Stein."