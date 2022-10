Der Nationalpark Gesäuse feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Und zwar mit einer Weitwanderung von Graz in die "Nationalpark-Hauptstadt" Gstatterboden. Am Freitag startete die von Nationalpark-Ranger Christian Scheucher angeführte gut zehnköpfige Gruppe in Graz-Andritz. Mit von der Partie war Landesrätin Ursula Lackner, die bis zur Rannach mitmarschierte.