Der Zeitpunkt war Zufall, der Anlass traurig. Just in am selben Tag, als das Kuratorium für Verkehrssicherheit anlässlich der hohen Zahl von bereits 25 tödlichen Forstunfällen in diesem Jahr auf das Problem hinwies, dass jeder dritte Verstorbene bei den Waldarbeiten allein war, passierte es in Bad Aussee: Ein 57-Jähriger, der zum Abhängen von Baumstämmen vom Traktor abgestiegen war, wurde vom Gefährt überrollt. Wie die Polizei vermutet, war die Handbremse nicht angezogen. Gefunden wurde der Ausseer zwei Stunden später von einem zufällig in der Nähe werkenden Arbeiter.