Bei einem Unfall mit einem Traktor wurde am Mittwoch ein 57-Jähriger getötet. Der Mann hatte Forstarbeiten in seinem Wald durchgeführt. Dabei zog er mit dem Traktor Holzstämme, die mit einem Stahlseil und Kette am Traktor befestigt waren, aus dem Wald auf die Forststraße. Um die Kette vom Stamm zu lösen, hielt er auf einer abfallenden Straße den Traktor an. Als er ausstieg, um zum Baumstamm zurückzugehen, dürfte er vergessen haben, die Feststellbremse anzuziehen. Der Traktor setzte sich in Bewegung und überrollte den Mann. Er starb noch an der Unfallstelle.