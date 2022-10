Mit gleich einer Reihe von ungeklärten Einbrüchen ist die Polizei in Schladming konfrontiert. In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter in mehreren Geschäftslokalen und in einem Autohaus zugeschlagen - sie konnten vorerst unbemerkt entkommen.

Hoher Schaden

Während in den Geschäftslokalen vor allem Bargeld gestohlen wurde, schafften es die Täter, aus einem Autohaus zwei wertvolle E-Bikes sowie einen grauen Audi im Wert von mehreren Zehntausend Euro zu stehlen.

Sollte jemand etwas gesehen haben, so bittet die Polizei Schladming um Hinweise unter der Nummer 059 133 6356