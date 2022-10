"B12-Wohnhaus" lautete am Freitagnachmittag das Alarmstichwort, mit dem die Freiwillige Feuerwehr in Weng (Gemeinde Admont) auf den Plan gerufen worden ist. Der Dachstuhl eines Hauses ist aus vorerst unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen – gegen 17.30 Uhr standen 14 Feuerwehren im Einsatz.

Weitere Informationen folgen.