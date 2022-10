"B12-Wohnhaus" lautete am Freitagnachmittag das Alarmstichwort, mit dem die Freiwillige Feuerwehr in Weng (Gemeinde Admont) auf den Plan gerufen worden ist. Der Dachstuhl eines Hauses ist aus vorerst unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen – gegen 17.30 Uhr standen 14 Feuerwehren im Einsatz.

Warum der Großeinsatz mit zwei Drehleitern? "Wir hatten einen komplizierten Brand, bei dem wir Zug um Zug Teile eines Kupferdaches aufschneiden mussten, unter dem das so genannte Kaltdach in Vollbrand stand", erklärt Bereichsfeuerwehrkommandant Reinhold Binder, der selbst beim Einsatz dabei war. Es gab eine unglaubliche Hitzeentwicklung im Inneren des Hauses, sodass selbst die Atemschutztrupps - auch aufgrund der Rauchentwicklung - nicht vordringen konnten.

Schwierige Bedingungen

Also musste von außen gelöscht werden. Das Problem dabei: Die mehr als 100 Florianis durften nur jeweils kleine Dachbereiche öffnen und abschnittsweise löschen. "Die große Gefahr bestand darin, dass bei zu weitflächigem Öffnen aufgrund der plötzlichen Sauerstoffzufuhr das Feuer durchzündet und mit einem Schlag der ganze Dachstuhl in Brand gestanden wäre."

Der Eigentümer des Hauses musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden - physische Personenschäden aufgrund des Brandes gab es glücklicherweise nicht. Auch das Rettung und Polizei waren im Einsatz. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden.