In den steirischen Spitälern herrschen Engpässe an allen Ecken und Enden, von der Kinderintensivstation am LKH Uniklinikum Graz bis zum LKH Knittelfeld. Es ist ein Konglomerat aus Personalmangel bei Ärzten/Pflege und den Pandemie-Nachwehen. Doch die Wurzeln dieser Entwicklung liegen tiefer.