Jetzt geht es schnell. Morgen, Donnerstag, fasst die steirische Landesregierung den notwendigen Beschluss zur Finanzierung und am Montag darauf startet der in Niederöblarn stationierte ÖAMTC-Notarzthubschrauber C14 in den 24-Stunden-Betrieb. Damit sind ab dem 10. Oktober zwei von drei in der Steiermark angesiedelten Notarzthubschraubern auch in der Nacht einsatzbereit.