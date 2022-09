Erste große Etappe in der Reform der Sozialhilfeverbände, über die jährlich Hunderte Millionen Euro abgewickelt werden: für Pflege, Kinder- und Jugend-, Behindertenhilfe, Sozialunterstützung, ...

So werden die Pflegeeinrichtungen der Sozialhilfeverbände in neuen Pflegeverbänden gebündelt. Die organisieren und betreiben mittelfristig alles, was mit den Heimen der Sozialhilfeverbände zu tun hat. Das dafür notwendige Pflegeverbandsgesetz wurde kürzlich von der Landesregierung beschlossen.