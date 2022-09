Kaum zu glauben, aber Schladming und Brasilien vereint weit mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Und zwar in Form des Rathauses der WM-Stadt. Es erhielt am Mittwochnachmittag Besuch des brasilianischen Botschafters in Wien, Nelson Antonia Tabajara de Oliveira. Dabei sprach er von Schladming als einem "wichtigen Baustein in der Beziehung zwischen Brasilien und Österreich" und enthüllte gemeinsam mit Bürgermeister Hermann Trinker eine dazu passende Gedenktafel im Rathauspark.