Selbst ist er ihn noch nicht geflogen, aber Oberstleutnant Udo Koller gehört zu den ersten zehn Piloten des Bundesheeres, die in Italien auf dem neuen Hubschrauber Leonardo AW-169 ausgebildet werden. Auf den Kommandanten der Mehrzweckhubschrauberstaffel in Aigen im Ennstal warten harte Wochen des Lernens, rund 16.000 Seiten (!) an Schulungsunterlagen muss er sich zu Gemüte führen.