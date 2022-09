"Natürlich sparen wir, wo es nur geht. Aber unsere Geschäftsgrundlage, den Schnee, werden wir nicht wegrationalisieren können." So bringt Daniel Berchthaller, Chef auf der Reiteralm, die aktuelle Lage innerhalb der steirischen Seilbahner auf den Punkt. Am Freitag traf sich die Branche am Fuße des Kreischbergs, wo die Folgen der extrem gestiegenen Energiekosten samt wohl unweigerlich steigender Liftkartenpreise (wir berichteten) am Tagesprogramm standen – und wie der Spagat zwischen Kostendeckung und Kundenerhaltung zu schaffen ist.