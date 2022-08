Gegen 14:30 Uhr lenkte Samstagnachmittag ein 66-jähriger Slowake seinen Pkw auf der B320 aus Richtung Gröbming kommend in Fahrtrichtung Liezen. Dabei fuhr der Mann aus bisher ungeklärter Ursache rechts auf eine beginnende Leitschiene auf. In der Folge überschlug sich der PKW mehrmals und kam unterhalb der Straßenböschung in einer angrenzenden Wiese auf dem Dach zum Liegen.