Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr brachen eine Oberösterreicherin (68) und eine Salzburgerin (57) am Dachstein zu einer Wanderung auf. Von der Türlwandhütte sollte es über die Edelgrießhöhe in Richtung Guttenberghaus gehen. Dabei kamen die Damen jedoch weit vom markierten Wanderweg ab und verirrten sich östlich des Koppenkarsteins. In einer Seehöhe von rund 2400 Metern gerieten sie in steilem Geländer und erschöpft in alpine Notlage.