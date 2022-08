Der 52-Jährige aus dem Bezirk Liezen fuhr gegen am Sonntagvormittag mit seinem Motorrad auf der Ramsauer Straße L711 aus Richtung Filzmoos kommend in Richtung Ramsau. Bei Straßenkilometer 14,2 kam er in einer leichten Linkskurve auf das geschotterte Straßenbankett, prallte in der Folge gegen eine Holzstange und kam zu Sturz. Der schwer Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber in das DKH Schladming eingeliefert und dort intensivmedizinisch behandelt.