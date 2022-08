Furioso Star, Princess of Con, Balance of Power, Worldman B: klingende Namen, die einem Pferdegestüt in St. Marein-Feistritz zuzuordnen und freilich nur eine kleine Auswahl jener erfolgreichen Vierbeiner sind, die in den Stallungen von Emil Bischof das Licht der Welt erblickt haben.



Seit 50 Jahren züchtet Bischof in der Obersteiermark Pferde, 1974 bewies er mit dem Kauf der damals tragenden jungen Stute Foliante auf einer Elite-Auktion das richtige Gespür. "Ich habe viel investiert, es war ein Risiko", erinnert sich der gebürtige Vorarlberger. Doch der Einsatz lohnte sich – Foliante brachte im Laufe ihres Lebens 15 Fohlen auf die Welt – nach wie vor laufen ihre Nachfahren über die Koppeln des Murtaler Hannoveraner-Gestüts.