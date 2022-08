Die beiden Motorradfahrer aus dem Bezirk Liezen waren am Mittwochabend auf der B 146 aus Richtung Liezen kommend in Richtung Admont unterwegs. Dabei kam der 21-Jährige in einer Linkskurve aus derzeit noch unbekannter Ursache zu Sturz. Der nachfolgende 25-jährige Fahrzeuglenker konnte sein Fahrzeug vermutlich nicht mehr rechtzeitig anhalten, fuhr über das Motorrad des verunfallten Vordermannes und kam dabei ebenfalls zu Sturz.