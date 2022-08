Die beiden Motorradfahrer aus dem Bezirk Liezen waren am Mittwochabend auf der B 146 aus Richtung Liezen kommend in Richtung Admont unterwegs. Dabei kam der 21-Jährige in einer Linkskurve aus derzeit noch unbekannter Ursache zu Sturz. Der nachfolgende 25-jährige Fahrzeuglenker konnte sein Fahrzeug vermutlich nicht mehr rechtzeitig anhalten, fuhr über das Motorrad des verunfallten Vordermannes und kam dabei ebenfalls zu Sturz.

Beide mussten notoperiert werden

Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 21-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht und musste dort einer Notoperation unterzogen werden. Der 25-Jährige wurde ins LKH Rottenmann gebracht und dort ebenfalls notoperiert. Die B 146 war bis etwa 22 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt.