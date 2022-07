140 Unwettereinsätze in der Steiermark, 61 Liter Regen in Köflach

Eine Unwetterfront erreichte am Montag die Steiermark und forderte zahlreiche Feuerwehreinsätze. In Edelschrott schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein, Bäume stürzten um und eine Zugverbindung war unterbrochen.